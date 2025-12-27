MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da gerçekleştirilen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında Hatay'ın deprem sonrası yeniden inşasını, devlet-millet dayanışmasını ve afet sürecinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Bahçeli, konuşmasına deprem sonrası Hatay'daki durumu değerlendirerek başladı: 'Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay, küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa edilerek ayağa kalkmıştır. Maruz kaldığımız, şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devletle millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır.'

Bahçeli, deprem sürecini istismar etmek isteyenlere yönelik eleştirilerini de dile getirdi: 'Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak isteyenler hayal kırıklığına uğramışlardır. Doğru ve dürüst olmak yerine dedikodu yapmanın peşine düşenler milletin değil, zilletin tarafında olduklarını gizleyememişlerdir. 6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek isteyenler, devleti zorda bırakmak için her türlü oyuna müracaat etmiş, fakat bu oyun tutmamıştır.'

Konuşmasında afet sürecinde yürütülen hızlı çalışmaların önemine değinen Bahçeli, '6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temelleri atılmış, deprem bölgesine devasa şantiyeler hızla kurulmuştur. Atatürk Caddesi, Tarihi Meclis Binası, Habib-i Neccar Camisi, Uzun Çarşı ve Antakya'nın tüm tarihî alanları yeniden ihya edilmiştir. Bugüne kadar Hatay'da 98 bine yakın konut hak sahiplerine teslim edilmiş, sayının 150 bin sınırını geçmesi planlanmaktadır. 15 Kasım 2025 tarihinde Adıyaman'da düzenlenen 9. kura çekme töreninin ardından, 42 gün içinde 105.179 ev ve iş yeri tamamlanmıştır' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, tamamlanan toplam yatırımlar hakkında da bilgi verdi: 'Bugün itibarıyla 367.995 konut, 65.672 köy evi ve 21.690 iş yeri olmak üzere toplam 455.357 bağımsız bölümün inşası bitmiş ve tamamlanmıştır. Bundan rahatsız olanlar, bu gurur tablosunu hazmedemeyenler; yapılanları küçümsemeye çalışanlar, güneşi balçıkla sıvamak isteyen hasislerin kifayetsizliğini görmelidir. Gerçeklerden kaçmak, yapılanları değersizleştirmeye cüret etmek, hem mahcup edecek hem de kalben mağlup edecektir. Hatay küllerinden doğdu ve devleti zorda bırakma oyunu tutmadı.'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'a övgüde bulunan Bahçeli, 'Şairimiz ve ahlak kahramanımız Mehmet Âkif'in dizelerini hatırlayacak olursak, 'Yeniden bir Süleyman, bir de Sinan' gereklidir. Hamdolsun Türk milletine; ne Süleyman biter ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman'ı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan'ı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'dur' ifadelerine yer verdi.

Birlik ve beraberlik mesajını da paylaşan Bahçeli, 'Canlar birleşir, kanlar birleşir, vicdanlar bilenir; Gülzâr olur vatan. Güvenli ve huzurlu kentlerimizle birlikte terörsüz Türkiye de Türkiye Yüzyılı'nın nişanesi olacaktır. Niyetimiz halistir, nihayetimiz hakkaniyetli ve millî hassasiyetlere müdahil olsun. Siyonist ve emperyalist projelerin birliğimizi gölgelemesine engel olmalıyız. Tek yürek, tek bilek, tek nefes olmalı, hepimiz Türk millet ailesinin içinde el ele vermeliyiz' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasını depremzedeler ve teslim edilen konutlarla ilgili değerlendirmelerle tamamladı: 'Acılarımız birdir, anılarımız birdir, geleceğimiz birdir. Deprem hepimizi vurmuştur, fakat depremzedelerimize teslim edilen konutlar hepimizi umutlandırmıştır. Hak, hak sahibine verilmiştir. Ayrımız, gayrımız yoktur. Biriz, beraberiz; hep birlikte Türkiye'yiz. Dağılırsak, hezimete düşeriz. Birlikte güçlüyüz ve rahmetin çeşmesinden ancak bu sayede içebiliriz. Halep'in gözyaşları bizimdir, Şam'ın huzuru bizim huzurumuzdur, Türkmen Dağı'nın özlemleri bizimle mündemiçtir. Depremzedelerimize nasıl yeni yuvalar inşa edilip teslim ediliyorsa, bu müstesna güne de hep birlikte, omuz omuza ortak oluyoruz.'

