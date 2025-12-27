Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, 'Alın teriyle büyüyen üretimi destekliyor, üreticimizin yanında durmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullanarak, tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplam 1 milyar 688 milyon TL tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Yumaklı, söz konusu ödemelerin üreticilerin üretim faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlayacağını ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği destekleyeceğini belirtti.

Yumaklı açıklamasında ayrıca, 'Hayırlı ve bereketli olsun' diyerek, desteklerin çiftçilere ve ülke tarımına hayırlı olmasını temenni etti. Bakan, üreticilerin emeklerinin karşılığını almalarının, tarımsal üretimin güçlenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, ödemelerin planlanan takvim doğrultusunda tüm çiftçilere ulaştırılacağını ve desteklerin üretim maliyetlerini hafifletmeye, verimliliği artırmaya ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye yönelik adımların süreceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması, tarımsal üretimin desteklenmesi ve üretici odaklı politikaların sürdürülmesi yönünde atılan somut adımların bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kaynak : PERRE