Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, ilçede yapımı devam eden Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu. Kaymakam Algın'a inceleme ziyareti sırasında İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Torun da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, inşaat çalışmalarının güncel durumu yerinde gözlemlendi ve yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler alındı. Kaymakam Algın, yapılan incelemelerde, projelerin planlanan takvim çerçevesinde ilerlemesini ve kaliteli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak adına ilgili birimlerle görüş alışverişinde bulundu.

Algın, yaptığı açıklamada, 'İlçemizde eğitim ve sosyal yaşam alanlarını güçlendirecek bu projeler, hem öğretmenlerimiz hem de vatandaşlarımız için önemli kazanımlar sağlayacaktır. İnşaatların planlanan tarihlerde tamamlanması için gerekli koordinasyonu sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Torun ise, projelerin eğitim camiasına ve halkımıza sunacağı katkılara dikkat çekerek, 'Kaymakamımızın incelemeleri, inşaat sürecinin denetlenmesi ve çalışmaların aksaksız ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi, ilçemizde eğitim ve sosyal faaliyetlerin merkezi olacak' ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte, ilçede eğitimcilere ve halka yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Yetkililer, projelerin tamamlanmasının ardından, modern ve nitelikli bir hizmet alanının Gölbaşı'na kazandırılacağını vurguladı.

Kaynak : PERRE