T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 il müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen İl Müdürleri Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, toplantıda AileYılı kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin paylaşıldığını belirtti.

Bakan Göktaş açıklamasında, 'Sahada etkin, hizmeti yerinde takip eden ve çözüm odaklı yönetim anlayışımızı daha da güçlendirerek uygulamalarımızı ülkemizin dört bir yanına yaymaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda, bakanlık olarak hizmet kalitesini artırmak, vatandaş odaklı çalışmaları güçlendirmek ve aile odaklı projeleri yaygınlaştırmak için tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Göktaş, çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür ederek, 'Toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi. Açıklamada, önümüzdeki dönemde sahadaki hizmetlerin daha etkin şekilde izleneceği, iyi uygulamaların yaygınlaştırılacağı ve vatandaş memnuniyetinin artırılacağı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, toplantının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet anlayışını güçlendirmek, il müdürleriyle koordinasyonu artırmak ve Türkiye genelinde aile odaklı sosyal hizmetlerin etkinliğini artırmak adına önemli bir platform oluşturduğunu belirtti.

