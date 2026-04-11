Adıyaman genelinde devam eden inşaat çalışmalarıyla birlikte, hak sahiplerinin yaşadığı sorunlar da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Söz konusu alanda hak sahibi olan vatandaşlar, deprem öncesinde başlattıkları hak arama mücadelesini deprem sonrasında da sürdürdüklerini ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını ileri sürdü.

Yaklaşık 70 yıldır mülkiyetlerinde bulunduğunu belirttikleri ve 'eski 56 Evler' olarak bilinen alanda toplam 125 hak sahibinin yer aldığını ifade eden vatandaşlar, rezerv alan ilan edilmesine rağmen kendilerine ne bir ödeme yapıldığını ne de yeni bir mülkiyet hakkı tanındığını iddia etti.

Öte yandan hak sahipleri, alandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlanma aşamasına gelmesine rağmen haklarını alamadıklarını belirterek, başvurdukları resmi kurumlardan da şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edemediklerini dile getirdi.

'Malımıza Karşı Aynı Değerde Yerimizi İstiyoruz'

Konuya ilişkin mağduriyetlerini dile getiren hak sahipleri, yaşadıkları süreci anlattı. Hak sahiplerinden Hasan Arslan, çeşitli kurumlarla iletişime geçmelerine rağmen bir geri dönüş alamadıklarını iddia ederek şunları söyledi;

'Burası bizim tapulu alanımız Adıyaman'ın en kıymetli yerlerinden birisi olan bu alan 56 evler olarak biliniyor. Cimere yazmamıza, emlak konutla, çevre şehircilikle görüşmemize rağmen bir sonuç çıkmadı bizlere herhangi bir geri dönüş sağlanmadı. Bizler hak sahipleri olarak malımıza karşı aynı değerde yerimizi istiyoruz. Burası şu anda rezerv alan tamamlanmak üzere ve kimse bize ne olacak söylemiyor. Hakkınız budur demiyor. Çekilen kuralarda bize herhangi bir şey verilmedi '

'Bizler Deprem Öncesinden Beri Hakkımızı Arıyoruz'

Bir diğer hak sahibi Hasan Deniz ise e-devletten baktığında artık tapusunun bile gözükmediğini belirterek hak sahipleri olarak emsal haklarının kendilerine verilmesini istediklerini söyledi. Deniz mağdur olduklarını dile getirerek;

'E devletten baktım tapum bile gözükmüyor. Bizler hak sahibiyiz en başından beri bu işle uğraşıyoruz bizler en başından beri hakkımızı arıyoruz en başta bize buradaki hakkımızın emsali olan hak verilmesini istedik. Sonradan herkese hak sahipliği verildi bizim elimizde herhangi bir bilgi evrak yok. Sizinki arsa olduğu için biz bir şey veremiyoruz dediler. Burası meydan olacak dediler. 125 hak sahibiyiz. Bizler deprem öncesinden beri hakkımızı arıyoruz. Bizler yapı kullanma çapı aldık. Emsal verildi yapacaktık fakat deprem oldu. Sonrasında da bırakmadılar. Bizlere ne asa payı ne para ne emsal bir yer verilmedi. Bizler hak sahibi olarak emsalinde dükkansa dükkan daire ise daire istiyoruz bizler en başta zaten bunu söyleyerek imzalarımızı verdik' dedi.

