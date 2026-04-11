Edinilen bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Pazartesi günü Adıyaman'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, bölgede yoğun bir çalışma başlatıldı. Bakan ziyareti öncesi tüm ekiplerin alana yönlendirilerek çalışmaların hızlandırılması, kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden oldu.

Vatandaşlar, uzun zamandır ağır ilerleyen çalışmaların, bakan ziyareti öncesinde bir anda hız kazanmasını eleştirerek, 'Adıyaman genelinde devam eden projelerin tamamlanabilmesi için her hafta bir bakanın mı gelmesi gerekiyor?' sorusunu gündeme taşıdı.

