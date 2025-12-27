Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenlerle doğrudan iletişim kurmayı ve sahadan gelen görüşleri ilk ağızdan almayı amaçlayan 'Maarif Sohbetleri' programında eğitim camiasıyla bir araya geldi. Program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenli olarak gerçekleştiriliyor ve eğitimde kalite ile etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Adıyaman SANKO Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sedat Seçkin Bozkurt da katılarak eğitim camiasına desteklerini sundu. Program, samimi ve verimli bir iletişim ortamında gerçekleşti. Öğretmenler, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin sahadan edindikleri tecrübeleri, karşılaştıkları sorunları, proje önerilerini ve beklentilerini paylaşma fırsatı buldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, öğretmenleri tek tek dinleyerek yöneltilen soruları yanıtladı; önümüzdeki döneme ilişkin hedefler, kalite süreçleri ve eğitimin güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tosun, eğitimde ortak akıl ve iş birliği ile öğrenciler için daha güçlü, kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim geleceği inşa etme kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Programda, öğretmenlerin sahadan aktardığı geri bildirimler ve öneriler doğrultusunda yeni projeler ve uygulamaların planlanacağı kaydedildi. Katılımlarıyla programı zenginleştiren başta Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sedat Seçkin Bozkurt olmak üzere tüm öğretmenlere teşekkür edildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Maarif Sohbetleri programının, öğretmenlerle yönetim arasındaki iletişimi güçlendirmeye ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik sürdürülebilir bir platform olacağını belirtti. Programın önümüzdeki dönemde de periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.

