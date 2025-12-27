Kutsal topraklarda Umre ibadetlerini tamamlayan 78 kişilik Umre kafilesi, Adıyaman Havalimanı'na dönüş yaptı. Havalimanında karşılanan Umre yolcuları, aileleri ve yakınlarıyla hasret giderirken, karşılamada zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Umre dönüşü yolcular, kutsal topraklarda yaşadıkları manevi atmosferin kendileri için unutulmaz bir tecrübe olduğunu belirterek, kutsal topraklarda geçirdikleri sürecin kendileri için manevi açıdan önemli olduğunu belirtti. Aileler ise yakınlarına sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sarılmaların, duaların ve tekbirlerin eşlik ettiği karşılamada zaman zaman yoğunluk oluştu.

Kafile, karşılamanın ardından havalimanından ayrılarak evlerine uğurlandı.

Kaynak : PERRE