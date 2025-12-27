Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın yazarı ve Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89'uncu yılında rahmet ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, 'Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran, duruşu ve yaşayışıyla hakiki bir münevver olan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ediyorum' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şairin eserlerinin ve mücadelesinin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine ilham verdiğini vurgulayarak, İstiklal Marşı'nın milletimizin tarihî ve kültürel değerlerini yansıtan eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

