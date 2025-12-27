2026 yılı asgari ücretinin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından yazılı açıklama yapıldı. KESK adına açıklamayı, KESK Adıyaman Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın yaptı. Asgari ücretin 28 yıl sonra ilk kez açıkça açlık sınırının altına düştüğüne dikkat çeken Aydın, kasım ayı itibarıyla açlık sınırının 30 bin TL'yi, tek bir çalışanın yaşam maliyetinin ise 40 bin TL'yi aştığını hatırlattı. Buna rağmen belirlenen ücretin milyonlarca emekçiyi açlığa, borca ve yoksulluğa mahkûm ettiğini dile getirdi.

Aydın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'2026 yılı asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Bu rakam ne emekçilerin ne sendikaların ne de halkın talebidir. Bu ücret; iktidar ile patronların, IMF ve uluslararası sermaye çevrelerinin beklentileri doğrultusunda yaptığı bir mutabakattır.

Sonuç nettir: Asgari ücret, 28 yıl sonra ilk kez açıkça açlık sınırının altına düşürülmüştür.

Kasım ayı itibarıyla açlık sınırı 30 bin TL'yi, tek bir çalışanın yaşam maliyeti 40 bin TL'yi aşmıştır. Buna rağmen açıklanan ücret, milyonlarca emekçiyi açlığa, borca ve sefalete mahkûm etmiştir.

İktidar bir yandan 'çalışanı enflasyona ezdirmiyoruz' derken, diğer yandan TÜİK'in gerçeklikle ilgisi olmayan sahte enflasyon rakamlarını esas almıştır. Kendi açıkladıkları verilere göre bile asgari ücret en az 32 bin TL olmalıydı.

Bu ne demektir? Her asgari ücretlinin cebinden aylık en az 4 bin TL çalınmıştır.

Bu tablo bir hata değil, bilinçli bir tercihtir.

Bu tercih; IMF'nin, Moody's'in, Morgan Stanley'nin talimatlarına uyup, emekçiyi yok sayma tercihidir.

Türkiye bugün bir 'asgari ücretliler ülkesi' haline getirilmiştir. Her iki işçiden biri asgari ücretle çalışmaktadır. Asgari ücret artık istisnai değil, ortalama ücret haline getirilmiş; tüm maaşlar bu sefalet ücretine göre bastırılmaktadır.

Bu nedenle hiç kimse 'asgari ücret beni ilgilendirmiyor' diyemez.

Bu politika tüm çalışanları yoksullaştırma, emeği ucuzlatma ve kölelik koşullarını kalıcı hale getirme politikasıdır.

Bu düzen böyle gitmez.

Ya hep birlikte kaybetmeye devam edeceğiz ya da birleşe birleşe kazanacağız.

KESK Adıyaman Şubeler Platformu olarak; asgari ücretlisinden emeklisine, işçisinden kamu emekçisine kadar herkes için insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve emeğin gasp edilen hakları için mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!'

Kaynak : PERRE