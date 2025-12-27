DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, Adıyaman'ın karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Adıyaman'ın saymakla bitmeyen sorunlarla boğuştuğunu belirten Anaç, 'Bir tarafta 'yetki bizde değil' diyerek sorumluluktan kaçan bir belediyecilik anlayışı, diğer tarafta 'belediye bizden değil' gerekçesiyle kente yeterli desteği vermeyen bir merkezi yönetim durmaktadır. Bu karşılıklı inatlaşma ve partizan tutum, Adıyaman'ı hizmetten mahrum bırakmış, sorunları derinleştirmiştir' dedi.

Siyasi hesaplaşmaların bedelinin Adıyaman halkına ödetildiğine dikkat çeken Anaç, 'Adıyaman bugün saymakla bitmeyen sorunlarla boğuşuyorsa, bunun en büyük sebebi siyasi çekişmelerin halkın önüne geçirilmiş olmasıdır. Belediyenin ana muhalefete ait olması, iktidar partisinin ise dört milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmesine rağmen; ne yerel yönetim ne de merkezi yönetim üzerine düşen sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirmemektedir. Ortada açık bir gerçek vardır: Siyasi hesaplaşmaların bedelini masum Adıyaman halkı ödemektedir' dedi.

Anaç açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Bir tarafta 'yetki bizde değil' diyerek sorumluluktan kaçan bir belediyecilik anlayışı, diğer tarafta 'belediye bizden değil' gerekçesiyle kente yeterli desteği vermeyen bir merkezi yönetim durmaktadır.

Bu karşılıklı inatlaşma ve partizan tutum, Adıyaman'ı hizmetten mahrum bırakmış, sorunları derinleştirmiştir.

Altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden istihdama kadar birçok alanda yaşanan aksaklıkların sebebi bellidir: Siyasetin halka hizmet üretmek yerine bir güç savaşına dönüştürülmesidir.

Buradan hem iktidara hem de belediye yönetimine açıkça sesleniyoruz: Adıyaman sahipsiz değildir. Bu şehir, siyasi çekişmelerin gölgesinde bırakılacak bir şehir hiç değildir. Hiç kimse halkın yaşadığı mağduriyeti görmezden gelerek sorumluluktan kaçamaz.

Adıyaman'ı gerçekten seven, bu kenti kendine sevda edinmiş tüm siyasi partilere de çağrımızdır:

Gelin, partizanlığı bir kenara bırakalım...

Gelin, bu şehrin gerçek sorunlarını ortak bir masada konuşalım. Suçlu aramak yerine çözüm üretelim.

Kısır tartışmalarla zaman kaybetmek yerine; somut, uygulanabilir ve çözüm odaklı projelerle Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıralım.

Siyaset; kavga etmek için değil, toplumsal sorunlara çözüm üretmek için yapılır.

Bu nedenle tüm siyasi partileri, milletvekillerini, belediye yönetimini ve ilgili tüm kurumları Adıyaman'ın sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ortak bir çatı altında buluşmaya davet ediyoruz. Adıyaman'ın kaybedecek bir günü daha yoktur.

Bu şehir ve bu şehrin insanları yaşanabilir ve modern bir geleceği hak ediyor. Bunun yolu, halkı oyalayan siyasetin değil, sorumluluk alan bir iradenin ortaya çıkmasından geçmektedir.

Her şey yaşanılabilir bir Adıyaman için...'

Kaynak : PERRE