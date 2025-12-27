Adıyaman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Topluluğu tarafından, 5. Dönem ÜNİDES Projesi ve 2025 Aile Yılı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 'Aileyi Konuşmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar ve Kurumlararası İş Birliği Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen çalıştayda, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik disiplinler arası yaklaşımlar ele alınırken, farklı kurumlar arasında iş birliğinin önemi vurgulandı. Alanında uzman akademisyenler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, aileye ilişkin sosyal, psikolojik ve kültürel boyutlar çok yönlü olarak değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında yapılan sunum ve oturumlarda, aile kurumunun güncel sorunları, çözüm önerileri ve kurumlararası iş birliğinin sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu. Etkinliğin, aileye yönelik akademik ve uygulamalı çalışmaların geliştirilmesine katkı sunmasının hedeflendiği ifade edildi.

Program, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE