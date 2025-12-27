Adıyaman Üniversitesi, İstiklâl Marşı'nın yazarı, millî şair Mehmet Âkif Ersoy'u vefatının 89. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 'Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; / Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.' dizelerine yer verilerek, Mehmet Âkif Ersoy'un milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini en güçlü şekilde yansıtan fikir ve eserleriyle Türk edebiyatı ve tarihindeki müstesna konumuna dikkat çekildi.

Paylaşımda, Mehmet Âkif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklâl Marşı'nın, Türk milletinin ortak değerlerini, inancını ve bağımsızlık ruhunu yansıtan ölümsüz bir eser olduğu vurgulanarak, millî şairin aziz hatırası saygıyla yâd edildi.

Kaynak : PERRE