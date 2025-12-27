İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, son iki haftadır 14 ilde devam eden operasyonlarda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 112'sinin tutuklandığını, 44'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'14 ilde son 2 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda; 156 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünü yakaladık! 112'si tutuklandı. 44'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerimizden sahil şeridinde bulunan illerimize uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep'te İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımızca karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda, 120 adet araç ile 13 adet bot ele geçirildi.

Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır.

Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

