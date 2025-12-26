Belediyeden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında belediye ile belediye başkanını hedef alan maksatlı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının doğduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 16 Ekim 2025 tarihli ve 13832097 sayılı onayı doğrultusunda, Adıyaman Belediyesi tarafından 10 itfaiye eri alımı için Bakanlık aracılığıyla Türkiye genelinde resmî ilana çıkıldı. Söz konusu ilanın, 7 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de, Bakanlığın ve belediyenin internet sitelerinde yayımlandığı kaydedildi.

Mevzuat gereği, en yüksek KPSS puanından başlanarak alım sayısının beş katı adayın sınav ve mülakata alındığı belirtilen açıklamada, liyakat ve şeffaflık esasına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda 3'ü lisans, 7'si ön lisans mezunu olmak üzere toplam 10 adayın başarılı olduğu bildirildi.

İlan şartlarını taşıyan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapabildiği vurgulanan açıklamada, göreve hak kazanan adayların 3'ünün Adıyamanlı, 7'sinin ise farklı illerden olduğu ifade edildi. Sınav sonuçlarının, değerlendirme sürecinin hemen ardından belediyenin resmî internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamanın sonunda, itfaiye eri alımının liyakat ve şeffaflık temelinde gerçekleştirildiği belirtilerek, bu süreci çarpıtarak belediye ve belediye başkanını hedef alan kişi ve çevrelerin kamuoyunun takdirine sunulduğu ifade edildi. Belediyeden, vatandaşların yanıltıcı ve gerçek dışı bilgilere itibar etmemesi istenirken, kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında yasal yollara başvurulacağı da bildirildi.

Kaynak : PERRE