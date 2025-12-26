'Genç nesillere yönelik mesleki tanıtım' başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, avukatlık mesleği öğrencilere farklı yönleriyle anlatıldı. Programda, genç avukatlar hukuk fakültesini tercih etme süreçleri, üniversite yıllarında yaşadıkları deneyimler ve mesleğe ilişkin pratik bilgiler hakkında öğrencilerle paylaşımlarda bulundu.

Etkinliğe, Adıyaman Barosu'na bağlı avukatlar Esma Atar, İlayda Adsay, Şiyar Lezgin Can ve Tuba Karababa katıldı. Program, okul müdürü Mehmet Ateş tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük'ün selamlama konuşmasıyla başladı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden etkinlikte öğrenciler, avukatlık mesleğine dair merak ettikleri tüm konuları doğrudan genç avukatlara yöneltme imkânı buldu. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, öğrenciler ile avukatlar hem eğitici hem de keyifli zaman geçirdi. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Hasan Nusret Düşük, bu tür mesleki tanıtım etkinlikleriyle öğrencileri farklı meslek gruplarından profesyonellerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Düşük, etkinliğe katkı sunan genç avukatlara, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan'a ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'a teşekkür etti.

