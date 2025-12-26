Başkan Tutdere Noel Bayramı dolayısıyla, Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Metropolitliğine ziyarette bulundu. Metropolit Mor Griğoryos Melki Ürek ve Süryani vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tutdere, Süryani vatandaşların Noel bayramını kutladı.

Tutdere gerçekleştirdiği ziyarete ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

'Kadim şehrimizin zengin kültürel yapısının en kıymetli parçalarından biri olan Süryani yurttaşlarımızın bayramını kutluyor; barışa ve huzura vesile olmasını diliyorum.'

Kaynak : PERRE