Program, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından ilahiler seslendirildi, Mevlid-i Şerif okundu. Yoğun katılımın gözlendiği programda cami avlusu ve iç mekân tamamen dolarken, kandil gecesine özgü sakinlik ve huşu dikkat çekti.

Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Programda vaaz veren Mevlüt Haliloğlu, Regaip Kandili'nin taşıdığı anlam ve öneme değinerek; birlik, beraberlik ve kardeşlik çağrısında bulundu. Haliloğlu, bu mübarek gecelerin toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı; deprem sonrası zorlu süreçten geçen Adıyaman'da manevi birlikteliğin önemine dikkat çekti.

Vaazın ardından yapılan toplu dualarla kandil gecesi idrak edilirken, yatsı namazını da İl Müftüsü Haliloğlu kıldırdı.

Kandil İkramı

Programın sonunda camiden çıkan vatandaşlara, Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına salep ikramı yapıldı. Türk Kızılay gönüllüleri ise geceye katılanlara lokum dağıtarak kandil sevincini paylaştı.

Regaip Kandili vesilesiyle Meydan Camii'nde bir araya gelen Adıyamanlılar, geceyi dua ve ibadetle geçirirken; kentte kandilin manevi atmosferi bir kez daha hissedildi.

