Adıyaman; yüzyıllardır farklı dinlerin, dillerin ve inançların yan yana, gönül gönüle yaşadığı; kardeşliğin, hoşgörünün ve birlikte yaşama kültürünün kök saldığı kadim bir şehir olarak dikkat çekmektedir.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kutlanan Noel Bayramı dolayısıyla Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Metropolitliğini ziyaret ederek, Metropolit Mor Griğoryos Melki Ürek ve Süryani vatandaşların Noel Bayramını kutladı.

Gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol;

'Bu toprakların sakinleri olan Süryani vatandaşlarımızı, Adıyaman'ın gönül zenginliğinin ve kültürel mozaiğinin kıymetli parçalarından biri olarak görüyoruz. Mor Griğoryos Melki Ürek'in şahsında tüm Süryani vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı ve yaklaşan yeni yılını kutluyor; yeni yılın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve umut getirmesini diliyoruz.' İfadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE