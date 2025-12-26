Adıyaman Belediyesi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'Engelsiz bir Adıyaman' hedefiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında; eğitimden teknik desteğe, sanattan kişisel bakıma kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan merkez,2025 yılı faaliyet raporunu paylaştı.

Yıl boyunca devam eden kurslarda 250 özel öğrenciye el becerileri ve sanatsal eğitimler verildi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde öğrenciler sadece zanaat öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda yoğun sosyolojik ve psikolojik destek alarak toplumsal hayata katılım sağladı.

Engelsiz Hareket: Tamir Atölyesi Ve Sandalye Desteği

Belediyenin bu yılki en önemli hizmetlerinden biri olan Engelli Araç Tamir Atölyesi, özel bireylerin en büyük yardımcısı oldu. Bu kapsamda; 125 adet akülü ve tekerlekli sandalye desteği sağlanırken, Atölyede 60 adet aracın tamir ve bakımı yapılarak sahiplerine teslim edildi.

Merkezde ayrıca kişisel bakım hizmetleri kapsamında özel bireylere kuaförlük hizmeti sunulurken, düzenlenen karne şenlikleri ve özel gün etkinlikleriyle ailelerin de bu sürece ortak olması sağlandı.

Başkan Tutdere: 'Adıyaman'ı Herkes İçin Erişilebilir Kılacağız'

Yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, özel bireylerin mutluluğunun şehrin huzuru anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:

'Engelsiz Yaşam Merkezimizde bu yıl 250 özel evladımızın hayatına dokunmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece yol ve kaldırım yapmakla kalmıyor; özel bireylerimizin önündeki engelleri sosyal projelerimizle bir bir kaldırıyoruz. 2025 yılında hizmete aldığımız tamir atölyemizle hemşehrilerimizin hareket özgürlüğünü koruduk, eğitimlerimizle sanatı evlerine taşıdık. Adıyaman'ımızı her bir ferdi için daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan, ruhunda ise sevgi var. En büyük engel sevgisizliktir ve biz Adıyaman'ımızda bu engeli aşacağız.'

Kaynak : PERRE