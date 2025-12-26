AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hayata geçirilen sosyal konut projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkayış, 'Türkiye Yüzyılı'nda Ev Sahibi Türkiye' kampanyası çerçevesinde yürütülen Sosyal Konut Projesi'nin ilk kura çekiminin Adıyaman'da gerçekleştirileceğini belirterek, bunun şehir adına tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a yönelik özel hassasiyeti ve güçlü iradesine dikkat çeken Alkayış, bu yaklaşımın sosyal konut projelerinde somut bir karşılık bulduğunu ifade etti. Alkayış, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a olan güçlü iradesi ve özel hassasiyeti, her alanda kendini göstermektedir. Bunun en somut göstergelerinden biri de Türkiye Yüzyılı'nda sosyal konut hamlesinin ilk adımının Adıyaman'da atılmasıdır. İlk kura çekiminin ilimizde yapılacak olması, Adıyaman'a verilen değerin açık bir göstergesidir' ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Konut Projesi kapsamında Adıyaman genelinde önemli bir konut hamlesinin hayata geçirildiğini belirten Alkayış, 'Bu proje kapsamında Adıyaman il genelinde toplam 6 bin 620 sosyal konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecektir. 59 bin 584 başvuru arasından vatandaşlarımızın hak sahibi olması, binlerce ailemizin yeni ve güvenli yuvalarına kavuşması anlamına gelmektedir' diye konuştu.

Kura çekiminin tarih ve yerine ilişkin de bilgi veren Alkayış, organizasyonun Adıyaman açısından sembolik bir önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

'İlk kura çekimi 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 11.00'de Adıyaman Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Bu kura töreni, sadece bir çekiliş değil, aynı zamanda Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinin önemli bir adımıdır. Türkiye Yüzyılı'nda sosyal konut hamlesinin başlangıç noktası olarak Adıyaman'ın seçilmesi, şehrimize duyulan güvenin ve verilen önemin açık bir göstergesidir.'

Bundan sonraki sosyal konut projelerinde de ilk kura çekimlerinin Adıyaman'da yapılmasının planlandığını ifade eden Alkayış, 'İlimizde yapılacak her yeni sosyal konut projesinde ilk kura töreninin Adıyaman'dan başlatılması, bu şehre verilen değerin kalıcı bir göstergesidir. Bu yaklaşım, Adıyaman'ın Türkiye Yüzyılı vizyonundaki yerini daha da güçlendirmektedir' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yeniden inşa ve ihya sürecinde sosyal konutların hayati bir rol üstlendiğini dile getiren Alkayış, açıklamasının sonunda teşekkürlerini iletti. Alkayış, 'Deprem sonrası süreçte vatandaşlarımızın güvenli, sağlam ve modern konutlara kavuşması en büyük önceliğimizdir. Bu anlamlı ve güçlü adımlar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve emeği geçen tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sosyal konut projelerimizin Adıyaman'ımıza ve tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE