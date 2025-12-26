Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin öncülüğünde 2025 yılında hayata geçirilen eğitim destek programları, kentin akademik başarısına ve aile ekonomisine büyük katkı sağladı. Sınav ücretlerinden burs desteğine, ücretsiz ulaşım imkanlarından hazırlık kurslarına kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerle, 2025 yılında YKS sınav ücreti ve üniversiteyi kazanan öğrencilere toplamda 4 milyon 700 bin Tl ödeme yapıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 2.4 MİLYON TL'LİK BURS DESTEĞİ

Gençlerin eğitim hayatındaki maddi yüklerini hafifletmeyi hedefleyen Adıyaman Belediyesi, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı göstererek üniversiteye yerleşen öğrencilere sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında, 2 milyon 461 bin TL tutarında burs desteği verildi.

SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ BELEDİYEDEN

Eğitimde engelleri kaldırmak adına başlatılan uygulama ile 2025 yılında 2 bin 80 öğrencinin YKS başvuru ücretleri Adıyaman Belediyesi tarafından karşılandı. Toplamda 2 milyon lirayı bulan bu destek sağlandı.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Kente yeni gelen öğrencilere 'İlimize Hoş Geldiniz' mesajı verilerek, proje kapsamında, Adıyaman Üniversitesi'ne ilk kez kayıt yaptıran 2 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım desteği sağlandı.

Kaynak : PERRE