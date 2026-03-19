Adıyaman'da Kahta Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği 'Ramazan Sohbetleri' programları kapsamında yazar Ömer Demirbağ, Kahtalı vatandaşlarla bir araya geldi. Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılımlı programda yer bulamayan vatandaşlar ise programı koridorlardan takip etti. Programa Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demirbağ, programda 'Gazze ve İslam'ın Yeniden Yükselişi' konulu konuşmasını yaparak dinleyicilere düşündüren ve duygulandıran anlar yaşattı. Sohbet sırasında Ramazan ayının ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları ön plana çıktı.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, etkinlikte yaptığı konuşmada Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve manevi birliktelik ayı olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerle vatandaşları ortak değerler etrafında buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Hallaç, 'Kıymetli hocamız Ömer Demirbağ'ı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Soru-cevap bölümünde vatandaşlar, merak ettikleri konuları doğrudan yazara yöneltebildi. Programın sonunda Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal ve Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç tarafından Ömer Demirbağ'a plaket takdim edildi.

Etkinliğin ardından Demirbağ, Kahta Belediyesi Ramazan Çarşısı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve Belediye Başkanı Hallaç tarafından kendisine hediye takdim edildi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

