



Görüntülerin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında mı yoksa farklı bir organizasyon çerçevesinde mi gerçekleştiği netlik kazanmazken, video ilk olarak Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı tarafından paylaşılması da kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.Adıyaman Eğitim-Sen Şube Başkanı Zeynal Polat kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Polat, Eğitim-Sen olarak Adıyaman'da kamuoyuna yansıyan ve bir dernek tarafından paylaşılan görüntülere ilişkin 'dini içerikli toplu etkinliklerin okul içinde gerçekleştirilmesinin ve buna dair görüntülerin yaygınlaştırılmasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını' belirtti.

Polat yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Kamusal alanlar olan okullar; bilimsel, laik, demokratik ve anadilinde eğitimin esas alındığı, tüm öğrenciler için eşit ve tarafsız ortamlar olmak zorundadır. Bu nedenle, dini içerikli toplu etkinliklerin okul içinde gerçekleştirilmesini ve buna dair görüntülerin yaygınlaştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.Konuya ilişkin okul yönetimiyle yaptığımız görüşmede, okul müdürü söz konusu etkinliğin bilgisi dışında gerçekleştiğini ifade etmiştir. İl Milli Eğitim Müdürü'nün programları kapsamında il dışında olması nedeniyle kendisiyle görüşme imkânımız olmamıştır.Öte yandan, ÇEDES Projesi kapsamında okullarda tarikatlar, cemaatler ve benzeri yapılarla yapılan protokollerin geldiği nokta, bu tür örneklerle birlikte ciddi bir sorun alanına dönüşmüştür. Pedagojik ve bilimsel eğitimden uzak bu tür etkinliklerin eğitim kurumlarında yer bulması kabul edilemez.Bu nedenle, öğrencilerin gelişimini olumsuz etkileyen, eğitimi ideolojik ve dini yönlendirmelere açık hale getiren bu tür uygulamaların önüne geçilmesi için söz konusu protokollerin bir an önce iptal edilmesi gerekmektedir.Eğitim Sen olarak; laik, bilimsel, demokratik ve anadilinde eğitimi savunmaya, çocukların özgür, eşit ve nitelikli eğitim hakkını korumaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.'

