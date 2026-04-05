Kahta'da kütüphane haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezi'nde düzenlenen,Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkan Vekili Metin Alpkıray ve kurum amirlerinin de katılım sağladığı etkinlikte öğrencilerin hikaye kahramanlarını canlandırarak yaptıkları gösteriler ve okumanın önemi ile ilgili verdikleri mesajlar çok beğenildi

Kaymakam Soysal, kitap okuma alışkanlığının özellikle küçük yaşlarda aile ortamında kazanılmasının önemine dikkat çekti. Soysal bu sürecin bireyin gelişiminde belirleyici bir rol üstlendiğini ifade ederek şunları söyledi;

'kitap okuma alışkanlığı özellikle küçük yaşlarda aile ortamında kazanılıyor ve süreç bireyin gelişiminde belirleyici bir rol üstleniyor.Bu doğrultuda gerçekleştirilen etkinliklerin geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin güçlü bir okuma alışkanlığına sahip bireyler olarak yetişmesine katkı sunmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.'

Kaynak : PERRE