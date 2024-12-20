Mahalle Sakinlerinin Duyarlılığına Hızlı Yanıt

Olay, Kahta’nın Fatih Mahallesi’nde bir apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışan bir yavru kedinin çaresizce miyavlamasıyla ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesiyle Kahta Belediyesi'ne haber verildi. İhbarı alan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçerek olay yerine intikal etti.

Kurtarma operasyonuna, Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen veteriner ekibi de destek verdi. Ekiplerin dikkatli ve titiz çalışması sonucunda yavru kedi, sıkıştığı havalandırma boşluğundan başarıyla çıkarıldı.

Kurtarılan Kedi Tedaviye Alındı

Kurtarılan yavru kedi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek ilk sağlık kontrolleri ve tedavisi yapıldı. Veteriner hekim gözetiminde bakım altına alınan kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Belediyeden Sokak Hayvanlarına Duyarlılık Vurgusu

Kahta Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının güvenliği ve sağlığının öncelikli bir konu olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği bizim için öncelikli bir konudur. Hemşerilerimizin bu konudaki duyarlılığı bizi daha da güçlendiriyor. Tüm sokak hayvanları için koruma ve bakım çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Sokak Hayvanları İçin Umut Oluyor

Kahta Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle bölgedeki hayvan dostlarına umut olmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenli olarak sokak hayvanlarına yönelik sağlık hizmeti sunuyor. Vatandaşlardan gelen taleplerin hızla karşılanması, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik sosyal sorumluluk anlayışını ortaya koyuyor.

Kaynak : PHA