Başkan Tutdere Harekete Geçti

İmamağa Mahallesi'nde yaşayan İsmail Arslan, ekonomik zorluklar nedeniyle yeni bir akülü tekerlekli sandalye alamayacağını belirterek, Başkan Tutdere’den destek istedi. Başkan Tutdere'nin talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, kısa süre içinde yeni bir akülü tekerlekli sandalyeyi temin etti.

Yeni akülü sandalye, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan tarafından Arslan ailesinin evine teslim edildi. Teslimat sırasında duygusal anlar yaşandı.

“Adıyaman Belediyesi Engelleri Aşmaya Devam Edecek”

Teslim sırasında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, belediye olarak her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını vurguladı. Tırpan, Başkan Tutdere'nin selamlarını ileterek, “Her vatandaşımızın talebi bizim için değerlidir. Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, onların sosyal hayata daha fazla katılımını sağlamak için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İsmail Arslan’dan Başkan Tutdere’ye Teşekkür

Yeni akülü sandalyeye kavuşan İsmail Arslan, sevinç ve minnettarlık dolu sözlerle Başkan Tutdere’ye teşekkür etti. Arslan, “Sayın Başkanım çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Adıyaman sizinle gurur duyuyor” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak : PHA