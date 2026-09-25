Asya Gümüş'ün tedavi sürecine destek amacıyla düzenlenen kermeste, gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecek ve çeşitli ürünler satışa sunuldu. Kermese katılan vatandaşlar alışveriş yaparak kampanyaya katkı sağlarken, Asya'nın tedavisi için dayanışma çağrısı yapıldı.

HALLAÇ AİLEYLE BİR ARAYA GELDİ

Kermesi ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Asya Gümüş'ün ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aileden Asya'nın sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi alan Hallaç, kampanyaya destek veren gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti.

HALLAÇ: ASYA'NIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Hallaç, Asya Gümüş'ün tedavisine destek olmak için imkanlar ölçüsünde katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, 'Asya kızımızın sağlığına kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ailesinin ve Asya'nın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Hallaç, yürütülen dayanışmanın büyümesinin tedavi sürecine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağırdı.

ÇELEBİ'DEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi de kermese katılarak Asya'nın ailesi ve gönüllülerle bir araya geldi.

Çelebi, SMA hastası Asya Gümüş için yürütülen destek kampanyasının önemine dikkat çekerek vatandaşlardan imkanları ölçüsünde dayanışmaya katkı sunmalarını istedi.

KAHTA HALKI ASYA İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Asya Gümüş'ün tedavi giderlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kermes, Kahta halkının yoğun ilgisiyle devam etti.

Aile ve gönüllüler, Asya'nın tedavi sürecinin sürdürülebilmesi ve ihtiyaç duyulan maddi desteğin sağlanabilmesi için kampanyaya katkı sunmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak : PERRE