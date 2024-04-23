Program kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. TPAO Atatürk İlkokulu ve Şehit Sevgi Yeşilyurt Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan programda, öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okuyarak ve çeşitli gösteriler ile yarışmalar sergiledi. Bu anlamlı etkinlikler, öğrencilerin milli bayramları daha yakından tanımalarına ve kutlamalarına olanak sağladı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli ve protokol üyeleri günün anlam ve önemi ile ilgili düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerini takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli, günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, milletimizin kaderini kendi ellerine aldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği günü kutluyoruz. Bu önemli gün, aynı zamanda çocuklarımızın, yani geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bayramıdır. Bugün, çocuklarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz etkinliklerle, onların bu özel günü daha anlamlı ve eğlenceli bir şekilde kutlamalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakmaları, milli ve manevi değerlerimizi benimsemeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.” dedi. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli, İlçe Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ersin Ünlü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet İnce, Mehmet Turan, Sinan Demir, Kurum Amirleri ve öğrenciler katıldı.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA