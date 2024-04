Başkan Torunoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Ulusal bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin öncüsü ve güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’ncü Yıldönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ülkenin içinde bulunduğu o zor koşullarda, ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ şiarıyla yürütülen Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve o mücadeleye yön veren Meclisimizin açılması, Anadolu’nun işgalden kurtulması ve Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle, ulusal egemenlik yolunda nihai hedefe ulaşılmıştır. Her zaman öncü kişiliğiyle, ileriyi hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk; 23 Nisan’ı da çocuklara armağan ederek, gelecek kuşakların Cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlanmasını, ülkemiz ve dünyamız için iyi bir birey olabilmelerini hedeflemiştir. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendirecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstleneceklerdir. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızdan beklentimiz; iyi yetişmiş, kendine güvenen, milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan olmalarıdır. Bize düşen görev ise; çocuklarımızı dürüst, çalışkan, başarılı, vatanını ve milletini seven, milli iradeye sahip çıkan donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Bugünün çocukları yarınlarımızın ve daha güçlü Türkiye’nin neferleri olacaktır. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimize ve tüm çocuklarımıza inanıyor ve güveniyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ayrıca, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Dünya üzerinde çocuk bayramı kutlayan tek ülke olan Türkiye’nin tarihinde insan sevgisini ve kardeşliği hayat felsefesi haline getirdiğinin örneklerinden biridir. Biz de iş dünyası olarak, çocuklarımıza daha güzel, daha mutlu, gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya ve ülkemizin önünde duran meseleleri çözme gayretine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Bu önemli günde çocuklarımıza Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi, Milli Egemenliğimizi, bağımsızlık ve özgürlüğün önemini anlatalım. Bu kutsal emaneti gelecek nesillere en güzel şekilde taşıma idealiyle, durmaksızın çalışmak görevimizdir. Bu duygular ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104’ncü Yıldönümünde, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Bizlere bu bayramın sevincini yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Kaynak : PHA