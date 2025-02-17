Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan R.Y. (40) isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y.’nin çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

Kaynak : PHA