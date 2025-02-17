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Küresel piyasalardaki hareketliliğin, özellikle ABD’nin yeni ticaret politikaları ve enflasyon verileriyle yön bulmaya devam edeceği öngörülüyor.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin yüzde 1,37 düşüşle 96 bin 271,3 dolara geriledi.

Brent Petrol ve Bitcoin Geriledi

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 0,37 değer kaybıyla 9 bin 877,59 puandan tamamladı. Yeni haftanın açılışında piyasanın yön arayışı sürüyor.

Güncel döviz kurları şöyle:

Geçtiğimiz hafta ons altın 2 bin 943 dolar ile rekor seviyeyi görmüş, gram altın ise 3 bin 460 lira seviyesine ulaşmıştı.

Yarım altın: 11 bin 451 lira

Tam altın: 22 bin 901 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 317 lira

Çeyrek altın: 5 bin 725 lira

Gram altın: 3 bin 377 lira

Yurt içinde güncel altın fiyatları ise şu şekilde:

Altının ons fiyatı geçen haftayı 2 bin 885,43 dolardan kapattıktan sonra yeni haftada yüzde 0,7 artışla 2 bin 905 dolardan işlem görüyor.

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

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