Bugün saat 11.00’de bütçe dengesi verisi açıklanacak.
Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor
Altının ons fiyatı geçen haftayı 2 bin 885,43 dolardan kapattıktan sonra yeni haftada yüzde 0,7 artışla 2 bin 905 dolardan işlem görüyor.
Yurt içinde güncel altın fiyatları ise şu şekilde:
Gram altın: 3 bin 377 lira
Çeyrek altın: 5 bin 725 lira
Cumhuriyet altını: 23 bin 317 lira
Tam altın: 22 bin 901 lira
Yarım altın: 11 bin 451 lira
Geçtiğimiz hafta ons altın 2 bin 943 dolar ile rekor seviyeyi görmüş, gram altın ise 3 bin 460 lira seviyesine ulaşmıştı.
Döviz Kurlarında Artış Sürüyor
Dolar/TL geçen haftayı 36,2240 seviyesinden kapatırken, yeni haftaya yüzde 0,03 artışla 36,2328’den başladı.
Güncel döviz kurları şöyle:
Dolar: 36,2328 lira
Euro: 38,0379 lira
Sterlin: 45,8802 lira
Borsa İstanbul’da Satış Baskısı Sürüyor
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 0,37 değer kaybıyla 9 bin 877,59 puandan tamamladı. Yeni haftanın açılışında piyasanın yön arayışı sürüyor.
Brent Petrol ve Bitcoin Geriledi
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 74,6 dolardan işlem görüyor.
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin yüzde 1,37 düşüşle 96 bin 271,3 dolara geriledi.
Küresel piyasalardaki hareketliliğin, özellikle ABD’nin yeni ticaret politikaları ve enflasyon verileriyle yön bulmaya devam edeceği öngörülüyor.
Kaynak : PHA