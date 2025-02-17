Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmaya, depremde yakınlarını kaybeden mağdurlar, tutuksuz yargılanan kamu görevlileri Aysel Ertemir, İrfan Günay Çelik, Mehmet Bağcı ve müteahhitler Mehmet Murat Bulut ve Muhittin Büyük ile taraf avukatları katıldı. Firari sanık Ömer Yılmaz ile sanıklardan Bedir Leblebici ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Kamu Görevlileri Suçlamaları Reddetti

Sanık kamu görevlileri, savunmalarında imar müdürlüğünün teknik olarak denetleme görevi olmadığını ve sadece evrakları incelediklerini öne sürdü.

Sanık Aysel Ertemir, 1989 yılında Adıyaman Belediyesi'nde mimar olarak göreve başladığını belirterek, “Suça konu yapıya 2008 yılında ruhsat verilmiş. O tarihte ben görevde değildim, dosyada sanık olarak bulunmamı gerektiren bir durum yok” diyerek beraatini talep etti.

Sanık İrfan Günay Çelik, 2008'den itibaren Adıyaman Belediyesi'nde imar müdürü olarak görev yaptığını, yapı ruhsatında imzası bulunduğunu ancak teknik sorumluluğunun olmadığını savundu. "Ben sadece şekli yönden evrakları kontrol ederim, denetleme yükümlülüğüm yok" ifadelerini kullandı.

Sanık Mehmet Bağcı da benzer bir savunma yaparak, "İmar müdürlüğü idari bir görevdir, teknik bir sorumluluğu yoktur. Yapı ruhsatı veya projede benim imzam bulunmamaktadır. Sadece yapı kullanım belgesinde imzam vardır, bu da binanın kullanılabilir olup olmadığıyla ilgilidir” dedi.

Sanık müteahhitler Mehmet Murat Bulut ve Muhittin Büyük, daha önce verdikleri ifadeleri tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.

Depremde Yakınlarını Kaybedenler Tepkili: "Bizim Geleceğimizi Çaldılar!"

Sanık savunmalarının ardından, mahkeme heyeti mağdurlara söz verdi.

Oğlu, gelini ve torununu kaybeden müşteki Dilek Gölgelikaya, sanıkların sorumluluklarını kabul etmemesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “Bir bina 9. saniyede yıkılır mı? Hiçbir sanık suçunu kabul etmiyor. Biz mi suçluyuz? Bizim geleceğimizi çaldılar. Müteahhidinden belediyesine, sorumluluğu olan herkesten şikayetçiyim.”

Diğer mağdur yakınları da benzer ifadelerle sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme Sanıkların Adli Kontrolüne Devam Kararı Verdi

Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına, bilirkişi raporunun beklenmesine ve firari sanık Ömer Yılmaz hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilmesine yönelik mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık Ömer Yılmaz hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve bilirkişi raporunun tamamlanması için sürecin devamına karar verdi. Sanıkların duruşmalardan vareste tutulma talepleri ise kabul edildi.

Mahkemenin verdiği ara karar neticesinde bir sonraki duruşmanın 22 Mayıs’ta görülecekeği belirtildi.

Kaynak : PHA