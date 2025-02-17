Örgütün Sağlık Yapılanmasına Darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin sağlık alanındaki faaliyetlerini mercek altına aldı.

Yapılan incelemelerde, örgütün Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hazırlıkları için kullanılan sözde “Ders Çalışma Yurtları” ile bağlantılı faaliyetleri tespit edildi.

Eş Zamanlı Baskın: 17 Şüpheli Gözaltında

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgüt bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 17 doktor hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Örgütsel Doküman ve Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan FETÖ bağlantılı doktorlar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği belirtildi.

Kaynak : PHA