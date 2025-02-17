Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Masaya Yatırıldı
Toplantıda, Adıyaman’daki eğitim-öğretim faaliyetleri ve okulların genel durumu ele alındı. Birim yöneticileri, sorumluluk alanlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak eğitimdeki güncel durum ve ihtiyaçlar değerlendirildi.
Eğitimde Kalitenin Artırılması Hedefleniyor
Eğitimde güçlü adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Toplantı, eğitim alanında sürdürülen projeler, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçları ile okul yönetimlerinin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinin istişare edilmesiyle tamamlandı.
Kaynak : PHA