Gündem: Deprem Konutları ve Altyapı Çalışmaları

Toplantıda, Adıyaman merkezi ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, altyapı çalışmaları ve sahadaki mevcut durum ele alındı.

Vatandaşlara yönelik sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri istişare edilirken, bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Deprem Sonrası Süreçte Hizmetlerin Hızlandırılması Hedefleniyor

Vali Dr. Osman Varol, toplantıda yaptığı değerlendirmede, halkın beklentilerini karşılayacak hızlı ve etkili çözümler üretilmesinin önemine vurgu yaparak, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

Toplantının sonunda, öncelikli konuların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için kurumlar arası iş birliğinin artırılması yönünde kararlar alındı.

Kaynak : PHA