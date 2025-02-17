İl Müdürü Keleş: "Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz"

Başarılı sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’ın spor alanındaki başarılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İlimizi başarıyla temsil ederek Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazanan tüm sporcularımızla gurur duyuyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımıza, emeği geçen antrenörlerimize, il temsilcimize, ailelerimize ve tüm destekçilere teşekkür ediyorum."

Spor Malzemesi Hediye Edildi

Ziyaretin sonunda İl Müdürü Keleş, Ahmet Temir Arslan’a ve diğer başarılı sporculara spor malzemesi hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adıyaman’ın spor alanındaki başarılarının artarak devam etmesi hedeflenirken, genç yeteneklerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için çalışmaların süreceği vurgulandı.

Kaynak : PHA