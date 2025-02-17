"Sağlık Çalışanlarını Hedef Göstermek Suçtur"

TTB, Sarıçam’ın “Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım: Vatandaşa, 'Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım” sözlerine sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, milletvekilinin halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırttığı ve açıkça suç işlediği vurgulandı.

TTB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlığı yönetenlerin bir halk sağlığı sorunu haline getirdikleri sağlıkta şiddetle mücadele etmemeleri bir gerçek olarak ortada iken bu türden kışkırtmalarla işlenecek suçlara ortak oldukları da açıktır. Ahmet Gökhan Sarıçam açıkça ifade ettiği gibi halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtarak suç işlemekte, suçu teşvik etmektedir."

TTB, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların arttığını ve sağlık alanında yaşanan şiddetin temelinde siyasi söylemlerin de etkili olduğunu belirterek, bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Özelleştirmeci Politikaların Faturasını Sağlık Çalışanlarına Kesiyorlar"

TTB, Sarıçam’ın konuşmasını eleştirirken, “Halkın vergileriyle yapılacak bir sağlık tesisini partisinin lütfu gibi göstermesi, kendini milletin vekili değil sahibi gibi gören kibirli bir anlayışın yansımasıdır” ifadelerine yer verdi.

Sağlık alanında yaşanan sorunların temelinde, 20 yıldır uygulanan özelleştirmeci politikaların olduğunu belirten TTB, sağlık çalışanlarının hedef gösterilerek sistemin aksayan yönlerinin görünmez kılınmaya çalışıldığını savundu.

"Sağlık alanında yaşanan bütün sorunların sebebi 20 yıldır uygulanan özelleştirmeci politikalarken, bunu gözlerden kaçırmak için suçu sağlık çalışanlarına yükleyen ve halka hedef olarak gösteren bu zihniyeti esefle kınıyoruz."

"Sağlık Bakanlığı’nı Harekete Geçmeye Çağırıyoruz"

TTB, Sağlık Bakanlığı’nın da Sarıçam’ın açıklamalarına karşı bir yaptırım uygulaması gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Türk Tabipleri Birliği olarak kendisiyle ilgili yasal süreçleri başlatacağımızı belirtiyor, Sağlık Bakanlığını büyük özveri ile kaldırılması imkansız bir iş yükü altında çalışan hekimler ve sağlık emekçilerinin haklarını korumaya, bu sorumsuz açıklamayı yapan milletvekili ile ilgili yaptırımlar için girişimde bulunmaya ve sağlıkta şiddet ile etkili bir şekilde mücadele etmeye çağırıyoruz."

Sarıçam Geri Adım Attı: "Sözlerim Çarpıtıldı, Üzgünüm"

Öte yandan, Sarıçam gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, sağlık çalışanlarının emeğini takdir ettiğini ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği için üzgün olduğunu söyledi. Ancak, TTB ve sağlık örgütleri Sarıçam’ın açıklamasını geri çekmesini yetersiz bularak hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Kaynak : PHA