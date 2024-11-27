"Projeler Hazırlanıyor"

Ziyaret sırasında yarışmayı kazanan tasarım ve projenin detayları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Soysal, projenin hazırlanmasının ardından giriş kapısının yapım çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Kaymakam Soysal, tasarım yarışmasıyla Kahta OSB’nin estetik ve modern bir girişe sahip olacağını belirterek, emeği geçen tüm mimarları ve işbirliği sağlayan kurumları tebrik etti.

"Mimarlar Odası’ndan Destek"

Mimarlar Odası Adıyaman Temsilciliği Başkanı Abdullah Akbaş, yarışmanın mimarlar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Akbaş, Adıyaman’ın kent estetiğini geliştirecek bu tür projelerin artırılması gerektiğini vurguladı.

"Tasarımın Yeni Yüzü"

Kahta OSB Giriş Kapısı Tasarım Yarışması, Kahta’nın sanayi bölgesine estetik bir dokunuş kazandırmayı hedefliyor. Projenin, Kahta OSB’nin kimliğini ve bölgenin gelişimini simgeleyecek bir yapıya dönüşmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA