Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan ve üç önemli medeniyetten izler taşıyan Kahta Kalesi, 2005'te güvenlik sebebiyle ziyarete kapatılmıştı. Kahta Kalesi, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanması ile Ağustos 2022'de ziyarete açılmıştı. Kommagene Krallığı tarafından yaptırılan kale, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde bazı bölümlerinde hasar oluşması nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı. Kahta Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaların ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Restorasyon Daire Başkanı Cengiz Uğur ve Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Kemal Yenmez ve Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, Kahta Kalesinde restorasyon ve konservasyon işlemleri ilgili incelemelerde bulundu.





Kaynak : PHA