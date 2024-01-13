Bakan Yerlikaya, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi." dedi.

Şüphelilerden 53'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin."

"Sosyal Medyada Terör Örgütünü Öven ve Propagandasını Yapan Hesaplar Hakkında Yasal İşlemler Başlatıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan askerlere ilişkin sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan askerlere ilişkin sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik tespit çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada "provokatif amaçlı olarak" terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır."

Kaynak : PHA