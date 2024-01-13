Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımını önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verilerek "UYUMA" aplikasyonu tanıtılıp, bilgilendirme broşürlerinin dağıtımı yapıldı. Adıyaman Halk Eğitim Merkezinde bulunan ders salonunda anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatılarak bilgilendirildi.

Polisler, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtımı ve kadınların bilgilendirilmesi devam edeceği belirtildi.



Kaynak : PHA