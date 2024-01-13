Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri nedeniyle yarın kendisinin de katılacağı Manisa'da yapılacak aday tanıtım toplantısının ve diğer şehirlerde yapılacak olan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayrıca Merkez Yönetim Kurulu'nun yarın sabah olağanüstü toplanacağını açıkladı.

CHP Lideri Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik.

Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak : PHA