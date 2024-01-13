Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki üs noktasına dün akşam sızma girişiminde bulunan teröristlerle yaşanan çatışmada 9 askerimiz şehit olurken, 4 askerimiz de yaralanmış, 15 terörist etkisizleştirilmişti. Adıyaman Bahçelievler'de ikamet eden Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın da aralarında yer aldığı şehitlerin ailelerine dün gece haber verilirken, şehitlerin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 2 erkek, 3 kız çocuğunun küçüğü olan ve şehit 9 askerden birisi olan Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın cenazesi Şırnak’ta düzenlenecek törenin ardından bugün memleketi Adıyaman'a gönderilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün akşam bir üs noktasına sızmaya çalışan PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada ilk olarak 5 askerin şehit olduğu ve 3'ü ağır olmak üzere 8 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün gece yarısından sonra ardı ardına yapılan açıklamalarda yaralı askerlerden 4'ünün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldukları açıklandı. 9 askerin şehit olduğu ve yaralı 4 askerin de tedavilerinin devam ettiği açıklamanın ardından, TSK unsurlarınca Irak ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 29 terör hedefine yönelik ÇNR atışları ve savaş uçaklarıyla imha görevi icra edildi.

Terör hedeflerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonrasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü. Çok sayıda teröristin de imha edildiği operasyonda Türk savaş uçakları Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20’ye çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA