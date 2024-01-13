Besni Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde düzenlenen programa, Besni Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, KKYDP Uzmanları ve çiftiler katıldı.

Program kapsamında yüzde 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Besni Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Kösekul,"Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan yüzde 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 2024 yılı uygulamaları hakkında Kahramanmaraş İl Müdürlüğümüz konu uzmanları marifeti ile ilçemizde bilgilendirme toplantısı yaptık. Yapılan bu bilgilendirme toplantısına müteakip bu kapsamda yatırım yapmak isteyen üreticilerimizin İl ve ilçe müdürlüğümüz personelleri ve ziraat odası danışmanlarından da ayrıca birebir bilgi almaları ve azami derecede bakanlığımızın bu hizmetinden faydalanmaları çiftçilerimiz ve bizler için önem arz etmektedir. Toplantıya katılım sağlayan muhtarlarımız, Pazarcık Ziraat Odası çalışanları ve çiftçilerimize teşekkür eder çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz."dedi.



Kaynak : PHA