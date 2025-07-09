Noter kurası 16 Temmuz’da



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, destek personeli alımı için başvurular ALO 170, İŞKUR hizmet noktaları ya da www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Başvuru sürecinin ardından noter kurası, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00’da Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.



Geçici istihdam sağlanacak



İşgücü Uyum Programı kapsamında yapılacak bu alımla, Milli Eğitim bünyesindeki ihtiyaçların karşılanması ve iş gücü piyasasına geçici süreli istihdam imkânı sağlanması hedefleniyor. Destek personelleri 72 gün boyunca görev yapacak.



Başvuru kanalları ve şartlar



Adayların, belirtilen tarihler arasında başvurularını eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiye İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek ulaşılabilir.



Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli de duyuruda yer alan açıklamada, kurum olarak halkın istihdamına katkı sunacak bu tür projeleri önemsediklerini belirterek, tüm başvuru sahiplerine başarılar diledi.

Kaynak : PHA