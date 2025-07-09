‘Yerel Kalkınma Hamlesi’ Resmî Gazete’de yayımlandı, Adıyaman’a özel teşvikli sektörler belli oldu

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi de olan Kurt, düzenlemenin Adıyaman’ın ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirtti. Yatırımlara sağlanacak teşviklerle yerel ekonominin canlandırılması hedefleniyor.



Öncelikli desteklenecek yatırım konuları açıklandı



Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Adıyaman’da öncelikli olarak desteklenecek yatırım konuları şöyle sıralandı:



Dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri,



Asgari 500 büyükbaş kapasiteli entegre süt üretim ve işleme tesisleri,



Entegre mermer işleme tesisleri,



Bademin işlenmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi (badem yağı, kozmetik ürünler, badem sütü, badem unu, glütensiz ve vegan ürünler vb.)



Milletvekili Resul Kurt, bu alanlardaki yatırımların hem yeni istihdam olanakları oluşturacağını hem de yerel hammaddelerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesiyle bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.



Başvuru süreci ve kriterler açıklandı



Başvuruların, belirlenen çağrı takvimi doğrultusunda ilgili portal üzerinden alınacağını belirten Kurt, yatırımcıların başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Başvuru sahiplerinden tam fizibilite raporu ve gerekli belgelerin 60 gün içerisinde sisteme yüklenmesi istenecek. Eksik belgelerin tamamlanması için ayrıca 10 günlük ek süre tanınacak.



Projeler, yerel kalkınmaya katkı düzeyi, ithalat bağımlılığını azaltma kapasitesi, yüksek katma değer yaratma, ihracat potansiyeli ve istihdam olanakları gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirilecek. Değerlendirme süreci, Ajans Yönetim Kurulu ve ilgili Komiteler tarafından yürütülecek.



Kurt’tan yatırımcılara çağrı: ‘Adıyaman’a değer katacak her projeye kapımız açık’



Yatırımcıları süreci yakından izlemeye davet eden Kurt, “Adıyaman’a değer katacak her projeye kapımız açık. Yerel kalkınmayı hızlandıracak bu destek programından azami düzeyde faydalanmak için iş dünyamızı ve yatırımcılarımızı başvuru yapmaya çağırıyorum” dedi.

Kaynak : PHA