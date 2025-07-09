Duygu istismarına karşı sıkı denetim



Kahta’nın çeşitli noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlardan para toplayan ve özellikle çocuk, yaşlı ya da engelli bireyleri istismar ederek dilencilik yapan kişilere müdahale edildi. Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tür uygulamaların düzenli şekilde devam edeceği belirtildi.



Vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin, şikâyet edin



Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunarak, şu ifadelere yer verdi:



"Vatandaşlarımızdan bu tür kişilere para verilmemesini istiyoruz. Para verildikçe, bu kişiler dilenciliğe ve duygu istismarına devam ediyor. Kahta Belediyesi olarak bu tür istismarlara göz yummayacağız. Halkımızdan ricamız; bu kişilere itibar etmemeleri ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne şikâyette bulunmalarıdır."



Yetkililer ayrıca, toplumsal düzenin korunması ve kamusal alanların istismar edilmemesi adına her vatandaşın duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA