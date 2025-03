Kahta İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması", Ramazan Çarşısı’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle dolu bu özel gecede duygu dolu anlar yaşadı.

8 öğrenci finalde yarıştı

Yarışma öncesinde Kahta’daki Kur’an kursları arasında yapılan ön elemeler sonucunda belirlenen 8 öğrenci, finalde yeteneklerini sergileyerek dinleyicilere Kur’an ziyafeti sundu. Jüri üyeleri, tilavet, ses tonu, makam ve tecvid kurallarına uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirme yaparak yarışmacılara puan verdi.

Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmada dereceye giren öğrenciler şu şekilde belirlendi:

Birinci: Eşref Hüseyin Aktan, İkinci: Muhammed Akif Yollu, Üçüncü: Taha Yusuf Ödemiş Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul ve Kur’an Kursu Eğitimcisi Mehmet Esat Tanyıldız tarafından takdim edildi.

Başkan Hallaç: Ramazan’ın manevi ruhunu hep birlikte yaşıyoruz

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen programların önemine vurgu yaparak, vatandaşların bu tür etkinliklere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Hallaç, yarışmaya katılan öğrenci kardeşlerimizin Kur’an-ı Kerim’i büyük bir özenle ve güzel bir şekilde okuduklarını belirterek, “Her biri takdiri hak ediyor. Dereceye giren kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, ailelerine ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Kahta Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca manevi etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.

Görme Engelli Umut Uşak’a özel ödül

Yarışmacı olmamasına rağmen sahneye çıkarak açılışta Kur’an tilaveti okuyan görme engelli Umut Uşak’ın azmi ve inancı karşısında derinden etkilendiğini belirten Başkan Hallaç, "Ona özel bir ödül takdim etmek benim için büyük bir onurdu. Umut kardeşimizin kararlılığı ve yürekten gelen inancı hepimize ilham kaynağı oldu" dedi.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Ramazan Çarşısı’nda düzenlenen etkinlik, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yarışmayı izlemeye gelenler, öğrencilerin Kur’an tilavetlerini huşu içinde dinleyerek duygusal anlar yaşadı. Bu anlamlı etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a Teşekkür ettiler.

Kaynak : PHA