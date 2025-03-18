Başkan Tutdere, iftar programında Adıyaman’a katkı sunan hayırseverlere ve kente destek ziyaretinde bulunan isimlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Adıyamanlı iş insanımız Sayın Mustafa Kemal Akın, her zaman bizlerle dayanışma içinde oldu. Bugün de Adıyaman’a kazandırdığımız ikinci Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temelini birlikte attık. Kendisine desteklerinden dolayı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Cenk Küpeli’yi Adıyaman’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gönül soframızda birlikte iftar açarak dayanışma örneği sergilediği için kendisine teşekkür ediyorum.”

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Adıyaman ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan Tutdere sağ olsun, bizleri böylesine samimi bir iftar sofrasında ağırladı. Sizlerle aynı sofrada iftar açmak benim için büyük bir mutluluk. Bizi bu anlamlı sofrada misafir ettiği için kendisine teşekkür ediyor, Ramazan ayının bereket ve huzur getirmesini diliyorum.”

Kaynak : PHA